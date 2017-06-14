Barbie® игровой набор «Barbie® с мебелью».

Теперь Barbie может готовить вкусные блюда, работать в офисе или ухаживать за собой в ванной комнате.

Маленькие любительницы Barbie погрузятся в увлекательные дела со своими куклами. С помощью кухонного набора можно приготовить ароматный пирог в духовке, сварить суп или разогреть обед в микроволновой печи. А может кукла-хозяйка ждет друзей на званый ужин?

В кабинете Barbie стоит розовый стол, за которым деловая девушка проводит свое рабочее время. Здесь она пишет интересные статьи на ноутбуке, а прекрасный интерьер вдохновляет ее на новые идеи.

Приоткрыв дверь в ванную комнату, можно увидеть, как Barbie принимает спа-процедуры или готовится ко сну.

Многочисленные аксессуары игровых наборов с мебелью позволят девочкам пофантазировать и погрузится в реалистичный мир.