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Victoria’s Secret (162)
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Артем Кузелев

Барбра Палвин пополнила ряды ангелов Victoria’s Secret

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  • 20 Марта 201907:05
Сюжеты: Victoria’s Secret

Американская марка роскошного белья назвала венгерскую модель своим очередным ангелом.

На днях манекенщица Барбара Палвин присоединилась к команде марки Victoria’s Secret. Венгерская модель названа новым ангелом, который будет представлять бренд на ежегодном шоу. Отмечается, что до официального статуса Барбара уже дважды участвовала в показах марки, но теперь появится и в рекламной кампании. Также подчеркивается, что Палвин заменит в команде Адриану Лиму, попрощавшуюся с Victoria’s Secret после 20 лет сотрудничества.

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