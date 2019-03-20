Барбра Палвин пополнила ряды ангелов Victoria’s Secret

Американская марка роскошного белья назвала венгерскую модель своим очередным ангелом.

На днях манекенщица Барбара Палвин присоединилась к команде марки Victoria’s Secret. Венгерская модель названа новым ангелом, который будет представлять бренд на ежегодном шоу. Отмечается, что до официального статуса Барбара уже дважды участвовала в показах марки, но теперь появится и в рекламной кампании. Также подчеркивается, что Палвин заменит в команде Адриану Лиму, попрощавшуюся с Victoria’s Secret после 20 лет сотрудничества.