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Артем Кузелев

Белла Хадид в натурной съемке Vogue Australia. Сентябрь, 2017

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  • 30 Августа 201713:17
Сюжеты: Белла Хадид (Bella Hadid), Vogue

Очередным пополнением в портфолио американской супермодели стала съемка для сентябрьского номера австралийского Vogue.

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  • Vogue Australia. Сентябрь, 2017

Какой бы переменчивой ни считали модную индустрию, кое-что в ней остается надолго. Это касается и блестящей карьеры американки Беллы Хадид, которая за последние пару лет окончательно и бесповоротно покорила сердца миллионов людей по всему миру. В новом сезоне супермодель можно будет увидеть в нескольких проектах модных изданий, одним из которых стала фотосессия  для сентябрьского номера австралийской версии Vogue.

Компанию по съемкам Белле составил молодой американский манекенщик Джордан Барретт. Снимал парочку на фоне диких ландшафтов фотограф Джеки Никерсон.

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