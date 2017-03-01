Белла Хадид в откровенной фотосессии V Magazine. Весна, 2017

Младшая из сестер Хадид сорвала одежду перед объективом Марио Сорренти и стала героиней очень красивой фотосессии.

1 / 12 V Magazine. Весна, 2017























После оглушительных побед в модной индустрии Белла Хадид была признана истинной супермоделью. В свои 20 лет девушка сумела всего лишь за один год построить оглушительную и суперуспешную карьеру и продолжает покорять новые вершины. В первых числах марта на прилавках магазинов появится весенний номер журнала V, для которого прекрасная Белла позировала в минимуме одежды, вернее – белья. Снимал девушку легендарный фотограф Марио Сорренти.