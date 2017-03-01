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Артем Кузелев

Белла Хадид в откровенной фотосессии V Magazine. Весна, 2017

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  • 01 Марта 201709:33
Сюжеты: Белла Хадид (Bella Hadid), V Magazine

Младшая из сестер Хадид сорвала одежду перед объективом Марио Сорренти и стала героиней очень красивой фотосессии.

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  • V Magazine. Весна, 2017

После оглушительных побед в модной индустрии Белла Хадид была признана истинной супермоделью. В свои 20 лет девушка сумела всего лишь за один год построить оглушительную и суперуспешную карьеру и продолжает покорять новые вершины. В первых числах марта на прилавках магазинов появится весенний номер журнала V, для которого прекрасная Белла позировала в минимуме одежды, вернее – белья. Снимал девушку легендарный фотограф Марио Сорренти.

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