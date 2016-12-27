Белла Потёмкина открыла свой фирменный бутик в Санкт-Петербурге

Сеть фирменных бутиков Bella Potemkina стремительно разрастается, охватывая крупнейшие города страны. 23 декабря состоялось долгожданное открытие в Санкт-Петербурге. Теперь наряды и аксессуары от Bella Potemkina стали ближе и доступнее для женщин Северной Столицы.

Торжественная церемония открытия стала одним из самых громких и ярких событий в жизни модного Санкт-Петербурга. Гости погрузились в зажигательную атмосферу, которую на протяжении всего вечера создавали популярный блогер и ведущая Мария Миногарова, а также модный DJ Эва Вострокнутова. Основательница бренда Белла Потемкина эффектно появилась на Красной Ковровой дорожке в футуристичном платье цвета металлик из новой коллекции, лично поприветствовала всех гостей и поздравила с открытием первого фирменного бутика в Санкт-Петербурге: «Хочу признаться в любви этому замечательному городу! Питер — невероятно красивый, гармоничный, хранящий богатые культурные и архитектурные традиции нашей страны. Здесь я вдохновляюсь, здесь особенно остро ощущается желание творить! Я счастлива, что фирменный бутик Bella Potemkina открывается в Петербурге именно сейчас, в преддверии Нового года, когда предвкушение праздничного волшебства витает в воздухе. Я рада поделиться частичкой красоты, роскоши и шика, которые мы создаем для наших великолепных Богинь. Уверена, что здесь, в прекрасной и самобытной Северной Столице, нас ждёт большое интересное будущее». Вместе с владелицей бутика Рози Куденковой Белла Потёмкина перерезала символичную красную ленточку.

На мероприятии собрались самые стильные жительницы Санкт-Петербурга в образах от BellaPotemkina. Они наглядно доказали, что современная Богиня может быть роскошной, стильной и лаконичной, жизнерадостной и дерзкой. Модницы, которые только знакомятся с брендом, получили личную консультацию дизайнера.

Шампанское и легкие закуски, зажигательные сеты ди-джея Эвы Вострокнутовой, искрометный юмор Марии Миногаровой, лотерея с подарками от бренда, праздничная атмосфера – в итоге вечер произвел незабываемое впечатление даже на самых искушенных гостей.

В ближайших планах дизайнера Bella Potemkina расширение бизнеса и открытие новых бутиков в городах России и стран Ближнего Зарубежья.