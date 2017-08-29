Лукбук Bella Potemkina: Ксения Бородина в офисно-деловом стиле

Ксения Бородина стала героиней нового лукбука дизайнера Bella Potemkina. Популярная телеведущая примерила образы из осенне-зимней коллекции бренда и своим наглядным примером продемонстрировала, как можно создать яркий и неординарный стиль даже в офисно-деловом контексте.

В модной съёмке, которая состоялась в интерьерах бизнес-центра «Москва-Сити», Ксения предстаёт в образе успешной жительницы мегаполиса. Она успевает многое: подписывать контракты, проводить совещания и деловые встречи, ходить на романтические свидания и воспитывать детей. При этом в бешеном ритме большого города она не теряет своей женственности, сексуальности и грациозности. Бородина стала идеальным воплощением героини коллекции, по версии Беллы Потёмкиной. На снимках телеведущая выглядит по-голливудски роскошно!

Дизайнер напоминает о тенденциях грядущего осенне-зимнего сезона. Базовыми цветами коллекции стали ярко-розовый и фуксия, в модельном ряде множество отсылок к стилю аниме, в качестве материалов — атлас, пайетки, латекс, а также кожа и мех с обязательной приставкой эко- . Тон коллекции задают виниловые и глянцевые фактуры. Белла Потёмкина уверена: офисный дресс-код вовсе не помеха для того, чтобы выглядеть неординарно, поэтому смело миксует белые классические блузки с кислотными ботфортами выше колен, а актуальную костюмную ткань в мелкую полоску - с объёмным полушубком насыщенного фиалкового цвета.

Ксения Бородина уже не в первый раз становится героиней лукбука Bella Potemkina. Она является давней поклонницей бренда.

- Образ успешной бизнес-леди, настоящей леди-босс очень актуален этой осенью, и мне приятно, что я стала музой этой съёмки, - прокомментировала телеведущая. - Потрясающая атмосфера, великолепные образы, восторг! Спасибо Белле за красоту, которую она создаёт.

Коллекция осень-зима 2017/18 Bella Potemkina уже в продаже в фирменном бутике, а также доступна для онлайн-заказов на официальных ресурсах бренда.