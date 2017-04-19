Российские чемпионки в лукбуке спортивной коллекции Bella Potemkina Sport

Модный бренд Bella Potemkina в преддверии подготовки к летнему сезону представил лимитированную коллекцию одежды и аксессуаров для занятий спортом. В лукбуке снялись знаменитые российские гимнастки: мастер спорта международного класса и чемпионка Европы Юлия Синицына, многократная чемпионка мира и Европы, серебряный призёр Олимпийских игр Яна Кудрявцева, Олимпийская чемпионка 2012 года в групповом многоборье, многократная чемпионка мира и Европы Ульяна Донскова.

Выбор героинь лукбука обусловлен желанием дизайнера подчеркнуть важность активного и здорового образа жизни через пример юных и известных спортсменок, обратить внимание молодых людей на победы нашей страны на мировой спортивной арене и вдохновить на развитие и работу над собой.

В основе линейки - удобные топы и майки, а также лосины с завышенной талией и широким поясом из легких эластичных материалов. Главным декоративным элементом коллекции стал принт с использованием неизменного логотипа марки — изящного силуэта женского профиля.

Главный акцент сделан не только на практичности вещей, но и на их эстетичности. Ведь героиня бренда должна чувствовать себя Богиней, даже выполняя физические упражнения среди батутов и тренажеров. Благодаря уникальному крою, спортивная одежда от Bella Potemkina подчеркивает достоинства фигуры и сглаживает недостатки. А оттенки золото, серебро и металлик задают актуальность в соответствии с модными трендами сезона.

В дополнение к образу Белла Потёмкина также предлагает кепки, декорированные кроссовки, снэпбэки, рюкзаки и спортивные сумки с логотипом бренда.