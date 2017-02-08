Белла Потёмкина представила лукбук капсульной коллекции ко Дню Святого Валентина

Анна Хилькевич уже начала отмечать самый главный праздник всех влюбленных — День Святого Валентина. Вместе с супругом Артуром актриса приняла участие в романтической фотосессии в оригинальных футболках-«валентинках» от дизайнера Беллы Потёмкиной. Пара очень гармонично смотрится в кадре и не стесняется демонстрировать свои чувства. Крепкий союз Анны и Артура, безусловно, способен вдохновить поклонников как можно чаще призаваться в любви своим половинкам, дарить нежность, заботу и тепло.

- В День Всех Влюбленных мы с мужем радуем друг друга приятными мелочами и всегда стараемся отметить этот праздник, - рассказывает Анна Хилькевич. - Кстати, в этом году я готовлю Артуру очень крутой сюрприз! Для него это будет большой неожиданностью. Обязательно поделюсь с вами в своем Instagram!

Для Беллы Потёмкиной капсульная линия парных футболок «для него» и «для неё» не первый опыт. В прошлом году подобная коллекция получила невероятную популярность — заказы продолжили поступать и после праздника. На этот раз дизайн футболок отвечает новым актуальными трендам сезона. Сердечки приобрели необычную геометричную форму и выполнены с использованием глянцевой краски с зеркальной фактурой: красной — для девушек, золотистой — для мужчин, а также серебристой и чёрной. Футболки практичны, хорошо подходят в качестве базового элемента для повседневного стиля или удобной домашней одежды, держат форму и цвет.

- Любовь в разных ее проявлениях — к дочке, к родителям, к мужчине, к жизни, к профессии — это именно то, что вдохновляет меня на создание новых коллекций, - признаётся Белла Потёмкина. - Это светлое чувство и движущий механизм, благодаря которому существует наш мир. Любовь — это смысл жизни на Земле. Именно эти идеи нашли отражение в праздничной капсуле!

Футболки-«валентинки» уже доступны для заказа на официальном сайте дизайнера и в Instagram бренда Bella Potemkina.