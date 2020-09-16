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Анастасия Ильина

Reebok представляет Classic Leather в коллаборации с Mountain Research

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  • 16 Сентября 202018:23
Сюжеты: Reebok

Reebok x Mountain Research Classic Leather — это естественный комфорт в характерной эстетике японского бренда. Новый дизайн отличается контрастным черным язычком кроссовок c лого Mountain Research. К каждой паре прилагается комплект черных и белых шнурков.

Коллекция поступит в продажу 17 сентября в Универмаг «Цветной» и на сайт Reebok.ru по цене 9999 руб. Размерная сетка — унисекс.

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