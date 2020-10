Кредо сникерхеда: Reebok x Assassin’s Creed® Вальгалла

Студия Ubisoft и Reebok анонсировали премьеру линейки кроссовок, текстиля и аксессуаров, посвященных долгожданному выходу игры Assassin’s Creed® Вальгалла. Новая коллекция Reebok x Assassin’s Creed® Вальгалла перенесет атмосферу эпохи завоеваний викингов за пределы игры и даст возможность всем стать частью саги и продемонстрировать свой боевой дух.

Assassin’s Creed® Вальгалла рассказывает историю воинственного викинга Эйвора, воспитанного на рассказах о битвах и славе. Погружая игроков в открытый мир темных веков Англии, где царила жестокость и мистика, геймплей позволяет совершать набеги, завоевывать новые территории и наращивать силу, чтобы заполучить место среди богов Вальгаллы.

Хедлайнерами коллаборации Reebok x Assassin’s Creed® Вальгалла стали три модели кроссовок, вдохновленные цветовой палитрой северного сияния:

- Zig Kinetica. Отсылаясь к темноте скандинавской ночи и северному сиянию, Zig Kinetica x ASSASSIN’S CREED Вальгалла получили черный верх из формованной сетки в сочетании с фирменной зигзагообразной подошвой с технологией возврата энергии изумрудного оттенка. Модель украшена изображением одного из основных символов скандинавской мифологии — ворона Синина, который помогает главному персонажу Эйвору в его путешествии.

- Club C Revenge. Лаконичное исполнение Club C Revenge x ASSASSIN’S CREED Вальгалла выделяется верхом из мягкой замши с вставками черного и изумрудного цветов. На пятке можно увидеть двойной боевой топор, воплощающий собой нордическую готовность ко всему и являющийся одним из самых знаковых символов викингов.

- Classic Leather Legacy. Classic Leather Legacy x ASSASSIN'S CREED Вальгалла с холодным серым верхом и акцентами цвета изумрудного моря и изумрудной дымки — идеальный выбор для тех, кто не хочет выбирать между настоящим и прошлым. Тисненый символ ворона на пятке еще раз напоминает об особом значении этих птиц для викингов.

В коллекцию также вошли две худи, кепка и носки в тон. Каждое изделие украшено логотипом ASSASSIN'S CREED Вальгалла х REEBOK, а также такими символами скандинавской мифологии, как вороны и топоры.

Коллаборация будет доступна эксклюзивно на Reebok.ru с 7 ноября, а с 11 ноября в избранных розничных магазинах Reebok.

Assassin's Creed® Valhalla выйдет 10 ноября 2020 года на Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation®4, в Epic Games Store и Ubisoft Store на Windows, а также на UPLAY+, сервисе подписки Ubisoft, и в Stadia. Assassin’s Creed Valhalla выйдет на PlayStation®5 вместе с выходом консоли 12 ноября 2020 года.

Больше информации о Assassin’s Creed можно найти здесь: assassinscreed.com

Об игре Assassin’s Creed

Первая игра серии Assassin’s Creed вышла в 2007 году и с тех пор разошлась тиражом более 140 миллионов копий по всему миру. В настоящее время франшиза считается одной из самых продаваемых серий в истории видеоигр. Сюжет и геймплей Assassin’s Creed признаны одними из самых насыщенных и увлекательных в отрасли. Они переносят игру за привычные рамки видеоигр в миры других развлекательных медиа.

О студии Ubisoft

Ubisoft — ведущий разработчик, издатель и дистрибьютор интерактивных развлечений и услуг с богатым портфелем всемирно известных брендов, включая Assassin's Creed, Far Cry, For Honor, Just Dance, Watch Dogs, серию видеоигр Tom Clancy's, в том числе Ghost Recon, Rainbow Six и The Division. Команды разработчиков Ubisoft во всем мире стремятся создать оригинальный и запоминающийся игровой контент на всех популярных платформах, включая консоли, мобильные телефоны, планшеты и ПК. Доход Ubisoft за 2019-20 финансовый год составил больше 1,5 миллиардов евро. Узнать больше о Ubisfot можно здесь: www.ubisoftgroup.com.

© 2020 Ubisoft Entertainment. Все права защищены. Assassin’s Creed, Ubisoft и логотип Ubisoft являются зарегистрированными товарными знаками в США и / или других странах. Stadia, знак Stadia, а также соответствующие знаки и логотипы являются товарными знаками Google LLC.

О бренде Reebok

Reebok International Ltd. со штаб-квартирой в Бостоне (штат Массачусетс, США) является ведущим мировым дизайнером, продавцом и дистрибьютором одежды, обуви и оборудования для спорта, фитнеса и повседневной жизни. Reebok — это глобальный бренд и настоящий «пионер» индустрии спортивных товаров с богатой историей и легендарным фитнес-наследием. Компания разрабатывает продукты, технологии и программное обеспечение для постоянного развития, достижения максимальных спортивных результатов и реализации собственного потенциала. Reebok объединяет поклонников фитнеса и всячески поддерживает их убеждения, будь то тренировки в зале, бег, ходьба, танцы, йога или аэробика. Лайфстайл направление Reebok Classic создано для повседневного использования и вдохновлено богатым историческим наследием бренда в фитнес-индустрии.

Reebok входит в состав компании adidas и является эксклюзивным поставщиком экипировки для UFC (Ultimate Fighting Championship); генеральным спонсором серии Ragnar Relay, а также производителем одежды для групповых тренировок Les Mills.