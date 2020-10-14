В центре внимания контрастные черно-белые кроссовки Reebok Fury Trail с яркими вставками синего и золотого. А также спортивные костюмы, необычные футболки, худи, платья, легинсы, юбки пиджак и аксессуары для мужчин и женщин. Нестандартный крой изделий обращает на себя внимание - дизайнеры ловко и смело играют с формами, фактурами и сочетаниями.

Основные цвета коллекции – черный и коралловый. Помимо этого в дизайне использованы абстрактные символы, а ключевым элементом этого дропа, как и всей серии Reebok by Pyer Moss, остается Санкофа. Санкофа – это слово на аканском языке Ганы, которое на русский переводится как «обернись и возьми свое». Визуально этот символ изображают в виде птицы, обернувшейся за яйцом на своем хвосте. Санкофа символизирует идею возврата в прошлое за тем, что принадлежит тебе по праву.

Коллекция Reebok by Pyer Moss Collection 3 – New Offering доступна на сайте Reebok.ru. Лукбук находится ЗДЕСЬ.

30 сентября стало известно, что основатель компании Pyer Moss Керби Жан-Реймонд стал креативным директором Reebok. Первые продукты под его творческим руководством выйдут на рынок в 2022 году.

«Я в восторге от того, что стану еще большей частью Reebok и присоединюсь к команде в качестве руководителя креативного направления, — сказал Жан-Реймонд. — Я готов укрепить бренд новыми идеями, а также сделать производство коллекций более осознанными с социальной точки зрения».

О бренде Pyer Moss

• Взгляд Pyer Moss на моду выходит за рамки категории люкс. Идеологическая платформа бренда рассказывает нераскрытые истории через моду, кино и изобразительное искусство. Авторы изучают мир и раскрывают его секреты с помощью дизайна.

• Керби Жан-Реймонд основал Pyer Moss в 2013 году. С тех пор бренд успешно сотрудничает с художниками, брендами и компаниями, разделяющими идеологию Pyer Moss.

• Коллекции Pyer Moss выпускаются в Нью-Йорке, Италии и Португалии. Pyer Moss продается в ограниченном количестве в избранных бутиках по всему миру.

О Керби Жан-Реймонде

• Керби Жан-Реймонд начал свою карьеру в индустрии моды в 14 лет. Он стажировался у Кей Унгер, будучи студентом Высшей школы индустрии моды в Нью-Йорке, а через 2 года начал работать с Marchesa.

• После 11 лет работы дизайнером и модельером Жан-Реймонд основал компанию Pyer Moss.

• С момента своего дебюта Pyer Moss заручился поддержкой крупных государственных и международных СМИ.

• Керби Жан-Реймонд был включен в список Forbes «30 до 30», «7 самых востребованных дизайнеров» Elle и «40 до 40» по версии Crain. Он выиграл премию ADC Young Guns Award, премию FGI Rising Star, награду Ebony’s Future 15, был номинирован на премию Swarovski Award 2018 от CFDA в категории “Дебют года”. А совсем недавно он стал победителем CFDA Fashion Fund 2018.

О бренде Reebok

Reebok International Ltd. со штаб-квартирой в Бостоне (штат Массачусетс, США) является ведущим мировым дизайнером, продавцом и дистрибьютором одежды, обуви и оборудования для спорта, фитнеса и повседневной жизни. Reebok — это глобальный бренд и настоящий «пионер» индустрии спортивных товаров с богатой историей и легендарным фитнес-наследием. Компания разрабатывает продукты, технологии и программное обеспечение для постоянного развития, достижения максимальных спортивных результатов и реализации собственного потенциала. Reebok объединяет поклонников фитнеса и всячески поддерживает их убеждения, будь то тренировки в зале, бег, ходьба, танцы, йога или аэробика. Лайфстайл направление Reebok Classic создано для повседневного использования и вдохновлено богатым историческим наследием бренда в фитнес-индустрии.

Reebok входит в состав компании adidas и является эксклюзивным поставщиком экипировки для UFC (Ultimate Fighting Championship); генеральным спонсором серии Ragnar Relay, а также производителем одежды для групповых тренировок Les Mills.