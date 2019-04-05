Бейонсе и adidas объявили о масштабном сотрудничестве

В рамках совместной работы звезда и спортивный бренд реализуют сразу несколько проектов.

Бейонсе и adidas объявили о коллаборации и обещают выпустить совместную коллекцию одежды и обуви. Сообщается, что коллекция будет инклюзивной и разрушающей стереотипы о спортивной форме. Однако это еще не все! В рамках сотрудничества поп-звезда и спортивная марка перезапустят бренд Бейонсе Ivy Park, который в последнее время чувствовал себя не очень хорошо. Также коллаборация разработает программу поддержки спортсменов и творческих работников.