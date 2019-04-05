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Артем Кузелев

Бейонсе и adidas объявили о масштабном сотрудничестве

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  • 05 Апреля 201920:51
Сюжеты: Adidas, Бейонсе Ноулс (Beyonce Knowles)

В рамках совместной работы звезда и спортивный бренд реализуют сразу несколько проектов.

Бейонсе и adidas объявили о коллаборации и обещают выпустить совместную коллекцию одежды и обуви. Сообщается, что коллекция будет инклюзивной и разрушающей стереотипы о спортивной форме. Однако это еще не все! В рамках сотрудничества поп-звезда и спортивная марка перезапустят бренд Бейонсе Ivy Park, который в последнее время чувствовал себя не очень хорошо. Также коллаборация разработает программу поддержки спортсменов и творческих работников.

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