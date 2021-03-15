Компания Adidas отчиталась о результатах 2020 финансового года

Немецкая компания опубликовала отчет о результатах работы в 2020 финансовом году. Согласно публикации, объем продаж Adidas в отчетный период сократился на 14% в годовом исчислении. В итоге показатель достиг уровня в 19,8 млрд евро. Чистая прибыль сократилась на 78% до 429 млн евро, для сравнения в 2019 году 1,92 млрд евро.

Также из финансовой отчетности Adidas следует, что на территории России и стран СНГ выручка производителя сократилась за год на 11,3% и составила 584 млн евро.

При этом в компании зафиксировали значительный рост онлайн-продаж. В этом сегменте марка Adidas выросла в 2020 году на 53%, продажи превысили 4 млрд евро.

В четвертом квартале 2020 года показатели компании немного выросли. Так, выручка без учета колебаний курсов валют в октябре-декабре увеличилась на 1% и составила 5,55 млрд евро. При этом чистая прибыль уменьшилась на 24% до 138 млн евро, для сравнения в этот же период 2019-го показатель достиг 181 млн евро.

Аналитики Adidas ожидают в 2021 году прироста выручки на 14-19%. Кроме того, в компании ожидают чистой прибыли в объеме 1,25-1,45 млрд евро.