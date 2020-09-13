Марка Adidas рассталась с креативным директором

Глобальный креативный директор Пол Гаудио покидает бренд после более чем 20 лет сотрудничества.

На днях стало известно, что марка Adidas расстается с креативным директором Полом Гаудио. Официальная причина расставания компании и дизайнера не называется, однако источники близкие к ситуации говорят о том, что отставка Гаудио вызвана его неоднозначным комментарием в Instagram под постом 17-летнего подростка Кайла Риттенхауса, которого обвиняют в убийстве двух протестующих в штате Висконсин. «Он тоже здесь жертва. Он всего лишь ребенок. Кто его вырастил и воспитал? Кто дал ему пистолет? Ни в коем случае не оправдываю его, но те взрослые, которые радикализировали его и помогли ему сформироваться как личности, и должны быть наказаны», – написал Гаудио, что в компании сочли сочувствием преступнику.