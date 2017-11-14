Благотворительность: Мишки Louis Vuitton x Supreme

У тех, кто не успел обзавестись вещами от одной из самых громких коллабораций года, появился шанс это сделать.

Если вы так и не смогли пополнить коллекцию вещами от Louis Vuitton x Supreme, не волнуйтесь. На днях у всех желающих появится шанс приобрести плюшевых медведей коллаборации и внести свой вклад в благотворительность. Несколько больших мишек будет выставлено на аукцион 19 ноября в рамках проекта BBC Children in Need. Так называемые Pudsey Bear станут официальными талисманами благотворительного мероприятия. Стартовая цена каждого медведя 20 фунтов стерлингов.

Кроме коллаборации, в проекте приняли участие и другие модные бренды: Gucci, Fendi, Miu Miu, Prada и Burberry. На аукционе можно будет приобрести головные уборы, украшенные ушками.