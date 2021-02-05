Дом Louis Vuitton открыл ресторан и кафе в Японии

Для открытия своих первых кафе и ресторана парижский дом моды выбрал японскую Осаку. Le Café V и Sugalabo V появились на четвертом этаже флагмана Louis Vuitton, но немного отличаются концепциями.

Если кафе работает по традиционному расписанию, то ресторан открывается только в часы ужина. Sugalabo V предлагает гостям меню, разработанное знаменитым шефом Йосуке Суги, учеником Жоэля Робюшона, удостоенного 32 звезд Мишлен.

Интерьером заведений занимался дизайнер Джун Аоки, вдохновлявшийся образом плывущего по воде корабля. Завершающие детали и мебель разработал дизайнер Токуджин Йошиока.

Кроме того, дом Louis Vuitton не обошел вниманием японскую столицу. В Токио начал работу шоколадный бутик Le Chocolat V, расположенный в новом семиэтажном здании Louis Vuitton. Бутик предлагает посетителям брендированную продукцию.