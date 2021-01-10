Топ-менеджеры Louis Vuitton возглавят компанию Tiffany

В группе LVMH идут назначения руководителей вошедшей в структуру холдинга ювелирной компании. Руководить Tiffany будут топ-менеджеры, хорошо зарекомендовавшие себя в управлении домом Louis Vuitton.

Согласно официальным данным, генеральный директор парижского дома моды Майкл Берк возглавит совет правления Tiffany, однако исполнительных полномочий у него не будет. Президентом – генеральным директором компании станет Энтони Ледру, до недавнего времени занимавший пост заместителя генерального директора Louis Vuitton по глобальной торговле. Кроме того, ранее он являлся старшим вице-президентом Tiffany на рынке Северной Америки.

«Я очень рад вернуться в Tiffany, самую знаменитую люксовую компанию Америки, которой я так давно восхищаюсь. Инклюзивность и оптимизм, на которых основана концепция Tiffany, сегодня актуальны как никогда, – рассказал Энтони Ледру. – Кроме того, я возвращаюсь в компанию, которая в плане экологии и цепочки поставок идет в авангарде сектора. Я совершенно уверен в том, что группа LVMH с ее возможностями и вовлеченностью поможет Tiffany засиять с новой силой, став частью корпорации, реализующей свою стратегию роста, и выведет розничную торговлю бренда на более высокий уровень».

Александр Арно, генеральный директор LVMH, займет в Tiffany должность исполнительного директора по продуктам и коммуникациям. Ранее он являлся генеральным директором немецкого бренда люксовых багажных принадлежностей Rimowa (LVMH).

А вот креативный директор Tiffany Рид Кракофф и генеральный директор по продуктам и маркетингу компании Даниэлла Витале покинут американский бренд.