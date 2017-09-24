Бренд Ante Kovac представил 2 новые коллекции сумок "Хронос" и "Игроки"

В начале сентября бренд Ante Kovac порадовал всех своих поклонников выпуском двух новых коллекций. Обычно мануфактура представляет по одной коллекции в сезон, но в этот раз особый случай! Выпуск мужской коллекции "Хронос" и женской "Игроки" предзнаменовал празднование десятилетия бренда. В ближайшее время мануфактура громко отметит свой юбилей масштабным мероприятием, а пока снабдил своих преданных поклонников подходящими к такому случаю аксессуарами. Новые коллекции, как и всегда, имеют глубокий смысл и идею, созданы по новым технологиям и отличаются от предыдущих. В первую очередь это касается манеры нанесения рисунка, в этот раз бренд использовал новую технологию - тиснение. Благодаря этой технологии рисунок стал еще более объемным. В этот раз мужская коллекция не имеет расписных рисунков, лишь орнаменты выдавленные на коже, а женская коллекция богата на новые, необычные формы.
Что же такое "Хронос"? В древнегреческой мифологии Хронос являлся божеством, породившим самое древнее что было во вселенной - время. Именно время и стало темой новой мужской коллекции Ante Kovac. По идее главного модельера бренда Анны Серегиной, не время властно над людьми, а человек над временем. Мы сами руководим своими действиями, поступками, временем, создавая свою жизнь сами и ничто неподвластно нашей судьбе, кроме нас самих. Время - это большая ответственность за прожитую жизнь, всем нам знакомы истории людей, которые жалуются на судьбу и жалеют о зря прожитых годах. Ante Kovac несет свою миссию через аксессуары, сравнимые с произведениями искусства, благодаря которым человек, ставший обладателем сумки, что-то почерпнет для себя, и возможно, благодаря идеи коллекции "Хронос", изменит свою жизнь и станет хозяином своего времени и судьбы.
В коллекции использована дорогостоящая натуральная кожа, изысканная итальянская фурнитура, а символом коллекции выступили орнамент вечного календаря Ньютона и старинное приспособление Астролябия, с помощью которого могли определит время. На каждое изделие нанесен еле заметный знак бесконечности и имеется подвеска с брелком необычной формы на кожаном ремешке, изобретенный самой Анной Сергиной - фигурка песочных часов, со знаком бесконечности внутри и надписью "Ценно настоящее". Модели изделий элегантны и изысканны, и идеально впишутся в гардероб как делового человека, так и креативного ценителя индивидуальности. Ante Kovac знаменит своими необычными изобретениями, в этой коллекции таким аксессуаром выступила сумка-трансформер "Астрлябия", в коричневом и черном цветах, способная принимать форму рюкзака, сумки и клатча. Мастера постарались на славу и создали по несколько вариантов одной модели, как например портфеля, представленного в девяти разных вариациях и цветах. На большинстве изделий красуются орнаменты выполненные в технике тиснения, но команда мастеров не забыла и о ценителях минимализма, представив однотонные саквояжи и сумки. И несмотря на отсутствие рисунка, эти стильные аксессуары все равно выполнены в неповторимом стиле Ante Kovac.
Женская коллекция "Игроки" посвящена тем дамам, которые играют по своим правилам. Авантюрные и азартные, смелые и целеустремленные, они, так же, как и те джентльмены, которые выберут коллекцию "Хронос", пишут историю своей жизни сами, стремясь показать свою яркую индивидуальность. В этом темы мужской и женской коллекции перекликаются, а еще, схожесть в использовании новой для бренда технике тиснения, необычности и изысканности форм! В "Игроках" представлены 4 направления: покер, шахматы, поло и казино. Каждая подколлекция индивидуальна и не похожа друг на друга, при этом связана одной темой.
В подколлекции Покер можно найти фирменные рисунки бренда, на этот раз мастера изобразили карточные масти в виде таинственных фей. Дама Бубны, представ на модели сумки № 81, отвечает за искусство и музыку, изображенная с мольбертами и арфой. Дама Крести на сумке № 82, изображена с песочными часами и глобусом, словно правя ходом времени и написанием судеб людей, а Дама Пик, на саквояже Каравелла, является хранителем некой энергии, расположившись в центре саквояжа, держа в руках светящийся предмет, от которого исходят прекрасные орнаменты. В Казино Ante Kovac изобразил отличительные знаки этого азартного места - фишки, игральный стол и игральные кубики, в виде брелков. Подколлекция Поло является новаторским изобретением бренда, в которой сумки предстали в виде седел, а рюкзак № 107 и саквояж № 106 имеют характерные сбруи. Нова коллекция обширна и разнообразна, и станет лакомым кусочком для ценительниц необычных аксессуаров.
К рекламной кампании и визуала коллекций команда подошла с еще большей ответственностью. Для арт-фильма мужской коллекции главным героем стал народный артист России - Евгений Князев, представший в ролике в роли философа, размышляющего о времени в стильной кузне. Помимо видео ролика было проведено несколько фото сессий, одна из которых проходила в усадьбе Вяземы, в которой когда-то бывали самые яркие персоны истории, включая Пушкина и Наполеона. Словом, с каждой новой коллекций Ante Kovac экспериментирует, ищет новые визуальные образы и создает настоящие шедевры искусства. Планов у команды множество и мы ни раз еще удивимся необычным произведениям, обладателями которых может стать каждый!
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