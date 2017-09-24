Бренд Ante Kovac представил 2 новые коллекции сумок "Хронос" и "Игроки"

В начале сентября бренд Ante Kovac порадовал всех своих поклонников выпуском двух новых коллекций. Обычно мануфактура представляет по одной коллекции в сезон, но в этот раз особый случай! Выпуск мужской коллекции "Хронос" и женской "Игроки" предзнаменовал празднование десятилетия бренда. В ближайшее время мануфактура громко отметит свой юбилей масштабным мероприятием, а пока снабдил своих преданных поклонников подходящими к такому случаю аксессуарами. Новые коллекции, как и всегда, имеют глубокий смысл и идею, созданы по новым технологиям и отличаются от предыдущих. В первую очередь это касается манеры нанесения рисунка, в этот раз бренд использовал новую технологию - тиснение. Благодаря этой технологии рисунок стал еще более объемным. В этот раз мужская коллекция не имеет расписных рисунков, лишь орнаменты выдавленные на коже, а женская коллекция богата на новые, необычные формы.





Что же такое "Хронос"? В древнегреческой мифологии Хронос являлся божеством, породившим самое древнее что было во вселенной - время. Именно время и стало темой новой мужской коллекции Ante Kovac. По идее главного модельера бренда Анны Серегиной, не время властно над людьми, а человек над временем. Мы сами руководим своими действиями, поступками, временем, создавая свою жизнь сами и ничто неподвластно нашей судьбе, кроме нас самих. Время - это большая ответственность за прожитую жизнь, всем нам знакомы истории людей, которые жалуются на судьбу и жалеют о зря прожитых годах. Ante Kovac несет свою миссию через аксессуары, сравнимые с произведениями искусства, благодаря которым человек, ставший обладателем сумки, что-то почерпнет для себя, и возможно, благодаря идеи коллекции "Хронос", изменит свою жизнь и станет хозяином своего времени и судьбы.

Женская коллекция "Игроки" посвящена тем дамам, которые играют по своим правилам. Авантюрные и азартные, смелые и целеустремленные, они, так же, как и те джентльмены, которые выберут коллекцию "Хронос", пишут историю своей жизни сами, стремясь показать свою яркую индивидуальность. В этом темы мужской и женской коллекции перекликаются, а еще, схожесть в использовании новой для бренда технике тиснения, необычности и изысканности форм! В "Игроках" представлены 4 направления: покер, шахматы, поло и казино. Каждая подколлекция индивидуальна и не похожа друг на друга, при этом связана одной темой.



К рекламной кампании и визуала коллекций команда подошла с еще большей ответственностью. Для арт-фильма мужской коллекции главным героем стал народный артист России - Евгений Князев, представший в ролике в роли философа, размышляющего о времени в стильной кузне. Помимо видео ролика было проведено несколько фото сессий, одна из которых проходила в усадьбе Вяземы, в которой когда-то бывали самые яркие персоны истории, включая Пушкина и Наполеона. Словом, с каждой новой коллекций Ante Kovac экспериментирует, ищет новые визуальные образы и создает настоящие шедевры искусства. Планов у команды множество и мы ни раз еще удивимся необычным произведениям, обладателями которых может стать каждый!

http://www.antekovac.ru/