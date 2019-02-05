Бренд ЕССО презентовал новую коллекцию Обуви и Аксессуаров сезона SS19

Обувь играет неотъемлемую роль в нашей жизни. Ведь именно от того, насколько удобно и уютно нашим ногам преодолевать те или иные расстояния, зависит качество жизни – комфорт, настроение, эмоциональность и, конечно, красота – стиль, походка, осанка! Пожалуй, все женщины (да и мужчины) согласятся, что именно обувь – колоссальная часть образа, которая может подарить уверенность в себе или, напротив, причинить массу проблем и неудобств. Разумеется, производители обуви стараются идти синхронно с динамичным временем, предлагая покупателям бесконечное многообразие моделей и фасонов на все случаи жизни и любые погодные условия.

Уже более полувека одним из лидеров мировой обувной промышленности является датский бренд ЕССО.

Неизменное кредо бренда – традиции и инновации!

Каждая модель ЕССО – органичное и гармоничное сочетание лучших традиций, проверенных веками, и самых современных инноваций, учитывающих прогрессивные достижения технологического прогресса разных отраслей и сегментов производства.

Символично, что несколько сезонов подряд представители ЕССО организовывали Российские презентации новых коллекций в Резиденции Королевского Посла Дании в Москве, где гости могли погрузиться в колорит древней Скандинавской страны и поближе познакомиться с её уникальными традициями, с преемственностью поколений.

В этом году организаторы устроили презентацию в оазисе столичных инноваций – многофункциональном компексе Москва-сити.

31 января на одном из верхних этажей башни «Империя» состоялась презентация новой коллекции Обуви и Аксессуаров ЕССО сезона SS19.

Презентация, как всегда у ЕССО, прошла креативно и конструктивно.

Все гости праздника могли визуально и тактильно изучить богатый ассортимент новой коллекции, отмечая изысканность и изящество моделей, лёгкость текстур и материалов.

Директор представительства ЕССО Андрей Кузнецов в деталях рассказал об уникальных достоинствах многогранных моделей бренда, учитывающих вкусы разнообразных категорий потребителей, в том числе самых взыскательных и капризных.

Андрей подчеркнул, что ECCO - самая комфортная обувь в мире.

С 1963 каждый год бренд ECCO внедряет в своё производство новые технологии, которые не всегда можно увидеть глазами, но легко почувствовать и испытать на личном опыте.

Вряд ли кто-нибудь из нас даже в самых волшебных фантазиях может представить кожу, которая в 15 раз прочнее стали, и при этом лёгкая, шелковистая на ощупь!

ЕССО не просто изобрели такое ноу-хау, но и запатентовали его производство!

Обо всём по порядку.

В ходе презентации Андрей выделил три главные составляющие обуви:

Колодка Основание (подошва, платформа) Материал верха (качество кожи)

Колодка – определяющая составляющая в ECCO. Около трёх лет назад бренд купил собственный завод, который специализируется на производстве колодок. Уникальность колодок ECCO в том, что все модели полностью повторяют стопу. Анатомическая колодка – показатель качества и удобства.Этим параметром могут похвастаться единицы обувных компаний в мире – в большинстве брендов обувь делается на прямых колодках, не имеющих анатомических свойств.

Основание (подошва). Андрей отметил, что есть три типа скрепления подошвы: прошивка, склейка, литьё. В ECCO практикуют литьё на анатомическую подошву, что делает каждую модель абсолютно удобной и комфортной для ноги. Перманентная подошва и материал PHORENE™, который в 20 раз мягче полиуретана и не дубеет при морозе в 40 градусов, в сочетании с технологией FLUIDFORM™, делает подошву легкой, мягкой и устойчивой. При литье используется органический материал, как современный термополиуретан, так и синтез полиуретана и PHORENE™. Надежная пяточная часть обеспечивает поддержку стопы и подчеркивает лаконичный внешний вид моделей, подходящих, как для повседневной жизни, так и для активного отдыха. Технология Phorene™ стала прорывом и поменяла правила игры, показав преимущества перед традиционными материалами подошвы в лабораториях, когда сравнили вес и объем. FLUIDFORM™ - технология крепления подошвы к верху обуви (вулканизация или «прямой впрыск»), при которой не используется ни клей, ни метод сшивания. При производстве методом FLUIDFORM™ используется термопластичный полиуретан. Это материал, стойкий к погодным условиям, хорошо держит форму; его характеризует также высокая прочность при деформации на изгиб и растяжениях; хорошая амортизация; высокая степень износостойкости. Форма колодки идеально повторяет изгибы ступни. Кроме того, полимер не подвержен воздействию микробов или бактерий.

Кожа. ECCO давно производит кожу, но с 2015 года бренд стал самым инновационным производителем кожи в мире. В арсенале компании четыре кожевенных завода, основной из которых находится в Голландии. Его ключевые клиенты – «Apple», «Louis Vuitton», «Michael Kors», «Huawei» , «Samsung», а также инновационные дизайнеры, известные во всём мире. В ECCO изобрели самую тонкую и самую крепкую кожу, аналогов которой в мире нет. Этого удалось достичь помощью уникальной методики: к самой тонкой коже приклеевается текстиль, который по своим характеристикам в 15 раз крепче стали. У бренда ECCO патент на три года эксклюзивности на данный продукт.

На сегодняшний день в компании ECCO функционирует оригинальный подход к производству обуви – существует четыре экспериментальных магазина в мире, где бренд тестирует инновации: в Голландии, в Копенгагене и два в Шанхае. В этих магазинах нет вывесок ECCO, но именно там компания тестирует новинки. ECCO работает с дизайнерами, практикует коллаборации, изучает потребительский спрос - важно, чтобы все факторы работали синхронно. После анализа результатов, экспертами, принимается решение – запускать ту или иную модель в производство или нет.

Часть коллекции, которая 31 января была представлена на презентации –протестирована в этих магазинах и совсем скоро поступит в продажу.

А часть – дизайнерские новинки, которые уже пользуются спросом.

Бренд ECCO работает во всех сегментах обуви, кроме кроссовок.

Особо пристальное внимание уделяется детской обуви.

Во время презентации коллекции Андрей обратил внимание на линейку балеток, непростой обуви с точки зрения разнообразия. Раньше бренд производил 2-3 цвета балеток. В этом сезоне сделали большое разнообразие цветов и моделей, каждая – очень удобна и функциональна.

Также он сделал акцент на производстве моделей ECCO SOFT 8, в которых на кожу наносится горячий воск, он охлаждается и дубеет, потом этот воск ломают и имитируют своеобразные трещинки, которые тоже первыми были внедрены в ECCO.

Ещё несколько технологических ноу-хау бренда ECCO:

Новая конструкция супинатора VITRUS, амортизирующего ранта и штробельной стельки позволяет использовать технологию прямого впрыска полиуретана в подошву обуви, создавая, таким образом, идеальную подошву, повторяющую контуры стопы и обеспечивая дополнительную поддержку и гибкость там, где это наиболее важно — в пяточной части.

SHOCK-POINT (ПЯТОЧНЫЙ АМОРТИЗАТОР)

Амортизирующая вкладка, размещённая в той части каблука, которая принимает на себя основной удар при ходьбе, снимая нагрузку с позвоночника и суставов, в результате ноги человека меньше устают, даже при длительной ходьбе. Данная технология применяется во всей обуви Casual, а также в мужской классической обуви, она обозначается «красным кружком» на подошве или надписью Shock-Point.

SHOCK-THRU

Трехкомпонентная подошва новой SHOCKTHRU системы амортизирует удары во время ходьбы в два раза лучше, чем все предыдущие технологии ECCO SHOCK городских гибридных кроссовок. Комбинация MS.PU и T.PU материалов увеличивает мягкость подошвы, придает ей дополнительную прочность и стиль.

BIOM® NATURAL MOTION®

В ходе разработки Biom® мы внимательно изучили стопы 2 500 атлетов, что позволило в мельчайших подробностях понять положение стопы в процессе движения.

Технология была создана компанией ЕССО в 2006 году в результате сотрудничества с Институтом биомеханики и ортопедии Университета спорта в Кельне и с тех пор постоянно развивается в коллекциях ЕССО.

Технология Biom® NATURAL MOTION® позволяет стопе активировать свои собственные природные свойства для амортизации и устойчивости. Конструкция линейки biom® разработана по принципу «ближе к земле», что помогает оптимизировать положение мышц ноги и голени, усиливая ощущения гибкости и стабильности во время ходьбы.

Гибкая и скручиваемая подошва обеспечивает более естественное движение стопы. во время ходьбы она становится менее упругой и дает более мощный толчок , за счет чего лучше поддерживает ногу в движении. С помощью технологии ECCO Fluidform® достигаются анатомически правильные формы, которые повторяют естественные изгибы стопы, для максимального комфорта в течение всего дня.

CORKSPHERE™ SUSPENDED FOOTBED

С момента совершения первого шага в обуви ECCO CORKSPHERE™ вы ощутите невероятное удовольствие, и с каждым последующим, обувь будет становиться удобнее и комфортнее для вашей ноги, благодаря нашей новой технологии стелька из пробки будет повторять изгибы вашей ноги.

Исключительная роскошь и инновации, которые поддерживают вашу стопу, заключаются в одном компоненте - P. U капсуле, которая была создана с использованием инновации ECCO — FLUIDFORM™.

Эта технология предлагает баланс отдачи и амортизации, обеспечивая невероятный комфорт и ощущение обычной обуви с пробковой подошвой. Слоган линейки обуви с использованием технологии CORKSPHERE™ – Медитация для ваших ног – передает ощущение исключительного комфорта и легкости.

GORE-TEX®

Специальный водонепроницаемый материал (климатическая мембрана), который располагается между подкладкой и верхом обуви.

GORE-TEX® имеет такое строение, что его поры в 20 000 раз меньше капли воды, поэтому не пропускают влагу внутрь ботинка, и в то же время в 700 раз больше молекулы пара, благодаря чему испарения выводятся из ботинка, что позволяет ноге «дышать» и оставаться сухой. Наличие этого материала в обуви обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха и микроклимат внутри ботинка.

Также в рамках презентации были представлены эффектные модели аксессуаров и средств по уходу за обувью.

Каждую модель бренда можно назвать эталоном качества и стиля.

Калейдоскоп образов, гармоничная палитра оттенков, олицетворение уюта и удобства! Новая коллекция бренда ECCO сезона SS19 впечатляет разнообразием, вдохновляет великолепием, восхищает функциональностью, радует комфортом и дарит прекрасную гамму чувств от визуального наслаждения красотой!

Встречаем весну и лето ярко, летящей походкой порхая в красивой и удобной обуви ECCO!

Корреспондент: Бурулёва Юлия

Фотограф: Логинова Татьяна