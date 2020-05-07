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Артем Кузелев

Компания Еcco передала партию кроссовок врачам и медсестрам

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  • 07 Мая 202018:20
Сюжеты: ECCO, Covid19

Обувная марка поддержала благотворительную инициативу «Поможем врачам помогать».

В рамках программы российское представительство обувного бренда Ecco уже передало 400 пар мужской и женской обуви персоналу Тарусской и Солнечногорской больницам. Врачи и медсестры получили для комфортных дежурств модели из серий Eco Soft и Vibration. Генеральный директор Ecco в России Алан Розенберг отметил: «Это знак нашей признательности врачам и медсестрам за их непрерывный тяжелый труд и борьбу против коронавируса».

 
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