Компания Еcco передала партию кроссовок врачам и медсестрам

Обувная марка поддержала благотворительную инициативу «Поможем врачам помогать».

В рамках программы российское представительство обувного бренда Ecco уже передало 400 пар мужской и женской обуви персоналу Тарусской и Солнечногорской больницам. Врачи и медсестры получили для комфортных дежурств модели из серий Eco Soft и Vibration. Генеральный директор Ecco в России Алан Розенберг отметил: «Это знак нашей признательности врачам и медсестрам за их непрерывный тяжелый труд и борьбу против коронавируса».