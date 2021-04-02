ECCO провел презентацию новых коллекций в формате иммерсивной прогулки Moves Like You

31 марта во флагманском магазине ECCO на Петровке состоялась презентация коллекций, объединенных новой концепцией бренда – Moves Like You.

#MovesLikeYou воплощает в себе позитивное самовыражение, неугасаемый оптимизм и желание двигаться свободно - не к цели, а в удовольствие.

Прогуливаетесь ли вы, бегаете, играете в футбол, занимаетесь йогой или танцуете – обувь ECCO двигается вместе с вами и дарит ощущение комфорта и счастья.

На мероприятии гости познакомились с основными линейками обуви ECCO сезона SS21 и AW21 и узнали про новшества и уникальные технологии, которыми славится бренд. После, переобувшись в новые кроссовки ECCO, все отправились на иммерсивную прогулку по Москве с командой импрессарио Фёдора Елютина. Это было незабываемое путешествие с элементами театрализованной игры, в которую погрузились все участники.

ECCO удалось воплотить совершенно новый подход к презентации коллекции - через живые ощущения, эмоции, музыку в наушниках - и создать для гостей мероприятия атмосферу 360-градусного погружения в бренд.