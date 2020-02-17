Жизнь в движении: презентация коллекции ECCO SS 2020

13 февраля во флагманском бутике ECCO на Петровке, 17 прошла презентация весенне-летней коллекции датского бренда ECCO. Созданная с применением инновационных технологий, разработанных в собственных лабораториях бренда, коллекция SS2020 создана для того, чтобы «жить в движении» — к этому призывает официальный слоган. Удобство моделей сочетается со стильным дизайном, скандинавским минимализмом и современными трендами. Коллекция ECCO SS2020 предлагает универсальную эстетику для любого жизненного случая.

Гостей презентации ждал легкий фуршет и мастер-класс стилиста Елены Дудиной, которая рассказала о характеристиках новых моделей и дала советы, в каких образах они будут смотреться особенно актуально. У каждого была возможность получить кастомизированный брелок от ECCO со своим именем, который изготавливали прямо при них. Атмосферу создавало игристое и диджей-сет Ники Кубрак, а моменты ловили светский фотограф Сережа Аутраш и Дмитрий Бабушкин. Специальным гостем вечера стала Ксения Собчак.

В коллекцию ECCO SS 2020 вошли линейки спортивной и классической обуви для женщин и мужчин, а также отдельная детская линейка ботинок и сандалий.

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ECCO Outdoor – BIOM C‐TRAIL – самая инновационная линейка. В одной паре этих модных кроссовок сочетаются 5 уникальных технологий бренда. Технология BIOM воспроизводит биомеханическую модель движения и обеспечивает естественное положение стопы во время ходьбы и бега, а новая технология X-TENSA поддерживает стопу в подъеме. Материал PHORENE™ делает подошву максимально легкой, мягкой и гибкой. FLUIDFORM™ сохранит ощущение легкости после километров прогулок. Мембрана GORE-TEX® обеспечивает 100% защиту от влаги и позволяет ногам дышать. Эти модели созданы для тех, кто привык жить динамично, ценит удобство спортивной обуви и одновременно следит за модой.

Линейка женской обуви ECCO SIMPIL – ода элегантной скандинавской простоте. Модели SIMPIL можно надеть с джинсами, шелковым топом и кашемировым свитером, с юбкой и футболкой или просто с платьем. Эстетика дизайна сочетается с комфортом благодаря мягкой коже и специальной анатомической колодке. Линейка представлена в широкой цветовой гамме.

Линейка ECCO MULTI-VENT с технологией климат-контроля GORE-TEX SURROUND® распределяет тепло и легко отводит влагу от стоп, обеспечивая комфорт во время летних приключений. Модели ECCO MULTI-VENT изготовлены из спортивного текстиля и инновационной кожи ECCO, которая отличается повышенной прочностью.

ECCO SHAPE SCULPTED – это элегантные, прочные и ультрамодные туфли для разных случаев. Скульптурный каблук, созданный на основе инновационной платформы SHAPE, обеспечивает устойчивость, а анатомическая колодка сохраняет естественное положение стопы во время ходьбы.

Добавить красок в гардероб поможет линейка ECCO ST. 1 и ее обновленная версия ECCO ST. 1 LITE. Яркие цвета и высокотехнологичные элементы формируют ультрасовременный дизайн, придавая привычной спортивной обуви черты стиля «кэжуал». Благодаря пяточному амортизатору SHOCK‐THRU эти кроссовки настолько удобны, что их можно носить на протяжении всего дня.

В коллекцию ECCO SS20 вошла обновленная линейка VITRUS с новыми моделями и цветами классической мужской обуви. Они будут уместно смотреться 24 часа в сутки – от дневных переговоров в офисе до вечернего похода в бар.

Коллекция спортивных сандалий ECCO Outdoor подарит вам легкость и комфорт как на морском побережье, так и на городских тротуарах. Прочные, износостойкие и удобные сандалии ECCO OFFROAD популярны среди любителей активного отдыха. Технология RECEPTOR®, которая применяется в производстве этих моделей, обеспечивает повышенную амортизацию, гибкость и анатомическую поддержку стопы.

Для детей в коллекции ECCO SS20 есть линейки ECCO XPERFECTION KIDS, ECCO EXOSTRIKE KIDS и ECCO X-TRINSIC KIDS. Эти ботинки и сандалии, созданные с применением технологии ECCO FLUIDFORM, обеспечивает растущей детской стопе комфортное движение в течение всего дня. В них сочетается легкость, оптимальная посадка и яркий современный дизайн.