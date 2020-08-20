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Артем Кузелев

Бренд Marks & Spencer уволит 7000 сотрудников

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  • 20 Августа 202000:08
Сюжеты: Marks & Spencer

В связи с коронакризисом и сократившимися на 30% продажами марка сокращает штат.

Руководство марки Marks & Spencer объявило о намерении сократить 7000 сотрудников в Великобритании в ближайшие три месяца. В компании сообщили, что решение принято в связи с сократившимися продажами и влиянием на бизнес пандемии. Кроме того, Marks & Spencer оптимизирует затраты и будет более активно развивать сегмент e-commerce.

 
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