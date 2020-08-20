Бренд Marks & Spencer уволит 7000 сотрудников

В связи с коронакризисом и сократившимися на 30% продажами марка сокращает штат.

Руководство марки Marks & Spencer объявило о намерении сократить 7000 сотрудников в Великобритании в ближайшие три месяца. В компании сообщили, что решение принято в связи с сократившимися продажами и влиянием на бизнес пандемии. Кроме того, Marks & Spencer оптимизирует затраты и будет более активно развивать сегмент e-commerce.