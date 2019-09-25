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Артем Кузелев

Бренд Nike заявил о планах достичь нулевых выбросов

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  • 25 Сентября 201914:35
Сюжеты: Nike

В компании разработали программу из пяти шагов, чтобы добиться углеродной нейтральности.

В спортивной марке Nike рассказали о запуске новой экоинициативы Move to Zero («Движение к нулю»). Представители бренда заявили, что актуальная для Nike цель – сохранение будущего спорта, которое находится под угрозой из-за климатических изменений. В релизе отмечается, что такие изменения негативно сказываются как на выносливости спортсменов, так и на состоянии спортивных площадок.

В рамках новой программы марка берет на себя пять экологических обязательств. К 2025 году Nike полностью перейдет на возобновляемые источники энергии, к 2030 году – сократит вредные выбросы производственной цепочки на 30%, к 2050-му – на 100%. Кроме того, компания сократит объем производственного мусора на 99% и будет использовать более миллиарда бутылок из пластика для создания футболок и кроссовок Flyknit. Также программы Reuse-A-Shoe и Nike Grind будут создавать из отходов новые продукты, спортивные площадки и беговые дорожки.

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