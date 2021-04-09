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Артем Кузелев

Марка Nike выиграла суд против Lil Nas X и MSCHF

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  • 09 Апреля 202111:25
Сюжеты: Nike

Американский суд встал на сторону компании Nike и постановил остановить распространение кроссовок Satan Shoes коллаборации Lil Nas X и MSCHF.

Федеральный судья Эрик Комити вынес свое постановление в минувший четверг. Кроме того, он заявил, что изготовленные по индивидуальному заказу красно-черные кроссовки, содержащие библейский отрывок о падении сатаны с небес, нарушают права на товарные знаки Nike и должны быть сняты с продажи.

Известно, что к этому моменту на сайте арт-проекта MSCHF успели продать 666 пар кроссовок, основанных на модели Air Max 97. Обувь продавалась по цене 1018 долларов за пару.

 
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