Марка Nike выиграла суд против Lil Nas X и MSCHF

Американский суд встал на сторону компании Nike и постановил остановить распространение кроссовок Satan Shoes коллаборации Lil Nas X и MSCHF.

Федеральный судья Эрик Комити вынес свое постановление в минувший четверг. Кроме того, он заявил, что изготовленные по индивидуальному заказу красно-черные кроссовки, содержащие библейский отрывок о падении сатаны с небес, нарушают права на товарные знаки Nike и должны быть сняты с продажи.

Известно, что к этому моменту на сайте арт-проекта MSCHF успели продать 666 пар кроссовок, основанных на модели Air Max 97. Обувь продавалась по цене 1018 долларов за пару.