Британские издания обсуждают возможную продажу бренда Topshop

Главным претендентом на покупку компании считается онлайн-площадка ASOS. Владельцы интернет-магазина выразили желание приобрести марку Topshop за более чем за 250 миллионов фунтов стерлингов.

Об этом сообщили британские издание Sky News и The Guardian, однако источник говорит, что сделка еще не подтверждена. Информация о том, что новым владельцем Topshop может стать онлайн-ретейлер ASOS, появилась после того, как от покупки марки отказались компании Next и Davidson Kempner Capital Management. Причем по некоторым данным, ASOS претендует на покупку не только Topshop и Topman, но и бренда Miss Selfridge.