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Артем Кузелев

Британские издания обсуждают возможную продажу бренда Topshop

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  • 25 Января 202120:18
Сюжеты: Topshop

Главным претендентом на покупку компании считается онлайн-площадка ASOS. Владельцы интернет-магазина выразили желание приобрести марку Topshop за более чем за 250 миллионов фунтов стерлингов.

Об этом сообщили британские издание Sky News и The Guardian, однако источник говорит, что сделка еще не подтверждена. Информация о том, что новым владельцем Topshop может стать онлайн-ретейлер ASOS, появилась после того, как от покупки марки отказались компании Next и Davidson Kempner Capital Management. Причем по некоторым данным, ASOS претендует на покупку не только Topshop и Topman, но и бренда Miss Selfridge.

 
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