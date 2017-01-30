Британский Vogue прощается с главным редактором

Александра Шульман объявила о своем уходе после 25 лет работы на посту руководителя британской редакции Vogue.

Бессменный главный редактор Vogue UK Александра Шульман уходит в отставку после 25 лет работы. Как сообщает официальный сайт издания, Шульман покинет редакцию летом этого года по собственному желанию. В заявлении главреда говорится: «Хотя у меня были месяцы, чтобы привыкнуть к мысли об уходе из Vogue, это не сделало момент объявления менее печальным. Для меня было большой честью работать в таком крупном издании на протяжении очень долгого времени, с большим количеством людей, сделавших мой опыт настолько интересным и насыщенным».

Сразу же за заявлением Александры Шульман последовала новость о том, что свой пост в британской редакции оставляет ответственный редактор Френсис Бентли. О том, кто займет освободившиеся места, пока что не сообщается.