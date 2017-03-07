Бруклин Бекхэм в каверстори Wonderland. Март, 2017

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм продолжает пробовать себя в качестве модели.

1 / 6 Wonderland. Март, 2017











Свежий номер журнала Wonderland порадовал поклонников знаменитого британского семейства. Главным героем выпуска стал Бруклин Бекхэм, который все чаще выступает в качестве модели. Во время съемки молодой человек примерил одежду из актуальных коллекций Gucci, Saint Laurent, Burberry и других ведущих марок. Снимал Бруклина японский фотограф Кристиан Оита, за стиль отвечал Уоррен Лич.