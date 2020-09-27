Коллекция Victoria Beckham. Весна-лето, 2021

Виктория Бекхэм отказалась от реального показа и представила новую коллекцию отдельным группам по три человека.

Дизайнер решила, что в условиях продолжающейся пандемии проводить офлайн-показ будет неуместно, и показывала весенне-летние образы отдельным группам. В коллекцию вошло всего 20 образов, что более чем вполовину меньше, чем осенне-зимняя коллекция. Основу модельного ряда составили шелковые блузы, летящие платья с кружевами в бельевом стиле, топы с вырезами и длинные брюки. Главная идея привычна для Бекхэм – элегантный минимализм.