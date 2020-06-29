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Артем Кузелев

Бывших сотрудников дома Hermes судят за производство подделок

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  • 29 Июня 202021:55
Сюжеты: Hermes

За четыре года мошенники подделали 148 сумок Birkin, заработав более четырех миллионов евро.

В минувшую пятницу в Париже завершился судебный процесс над семью бывшими сотрудниками французской компании Hermes. Марка обвинила их в производстве и продаже подделок Birkin азиатским клиентам. Расследование показало, что за четыре года обвиняемые изготовили около 148 фальшивых сумок, что принесло им незаконный доход более 4 млн евро. Окончательный приговор будет оглашен 24 сентября. Известно, что сторона обвинения запросила для мошенников реальные тюремные сроки и штрафы в размере 200 тыс. евро.

 
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