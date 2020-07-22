Парижский дом Hermes расстался с арт-директором женской линии

После семнадцати лет сотрудничества компанию покидает Бали Барре.

Издание WWD сообщило, что парижский дом моды Hermes расстается с Бали Барре, с 2009 года занимавшей пост арт-директор женского направления (с 2003-го – главы отдела предметов из шелка). Кроме того, Барре помогала креативному директору Надеж Ване Цыбульски с созданием моделей для сезонных коллекций и совместно с Пьером Арди работала над украшениями и часами.

О дальнейших планах Барре пока что ничего не рассказала, но о расставании с брендом отметила: «Создание женских коллекций Hermes вместе с Пьером-Алексисом Дюма и талантливыми мастерами всегда было для меня огромным удовольствием. Аксель Дюма и Пьер-Алексис Дюма всегда давали мне большую свободу творчества, и я благодарю их за оказанное доверие».