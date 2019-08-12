Calvin Klein представляет капсулу в честь Дня города

Праздничная коллекция Calvin Klein в честь Дня города Москвы выполнена с изображением Государственного исторического музея. Капсульная линейка с элементами серебристой фольги и логотипом МоCKва включает в себя мужские и женские свитшоты, лонгсливы и футболки черного и белого цветов.
Лимитированные вещи можно будет приобрести только в течении месяца,начиная с 15 августа. На первом этаже ГУМа будет работать специальное pop-up пространство, где посетители смогут увидеть и приобрести коллекцию МоCKва.
Также, новинки будут доступны во всех московских магазинах Calvin Klein и онлайн.
По данным пресс-службы бренда.
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