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Артем Кузелев

Церемония вручения наград CFDA отложена

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  • 24 Марта 202018:00
Сюжеты: CFDA

Совет модных дизайнеров Америки решил перенести ежегодную торжественную церемонию из-за пандемии Covid-19.

Оргкомитет церемонии вручения премии CFDA 2020, которая должна была состоятся 8 июня, принял решение перенести мероприятие на более поздний срок. Событие состоится все так же в Нью-Йоркской публичной библиотеке, но из-за пандемии пока что без прогнозов по новой дате. О решении членов совета на прошлой неделе объявили глава CFDA Том Форд и президент организации Стивен Колб. Организаторы предлагают следить за новостями на официальном сайте совета.

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