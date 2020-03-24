Церемония вручения наград CFDA отложена

Совет модных дизайнеров Америки решил перенести ежегодную торжественную церемонию из-за пандемии Covid-19.

Оргкомитет церемонии вручения премии CFDA 2020, которая должна была состоятся 8 июня, принял решение перенести мероприятие на более поздний срок. Событие состоится все так же в Нью-Йоркской публичной библиотеке, но из-за пандемии пока что без прогнозов по новой дате. О решении членов совета на прошлой неделе объявили глава CFDA Том Форд и президент организации Стивен Колб. Организаторы предлагают следить за новостями на официальном сайте совета.