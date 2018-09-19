Чего ждать от Недели моды в Милане?

Миланская модная Неделя стартует уже сегодня и продлится до 24 сентября. Рассказываем о самом интересном, что здесь должно произойти.

На этот раз Неделя моды в Милане удивляет своей продолжительностью: показы здесь продляться семь дней с 18 по 24 сентября, чего еще не случалось с итальянской столицей моды. При этом и расписание шоу, и специальная программа будут довольно насыщенными: 59 показов, 165 коллекций и 44 дополнительных мероприятия.

Одной из самых грустных новостей из Милана стал перенос показа Gucci в Париж. Без этого мероприятия Неделя должна потускнеть, тем более что из официального расписания выбыло еще 12 марок. Однако организаторы смогли привлечь к участию восемь новых участников: Agnona, Fila, A.F. Vandevorst, GCDS, Act №1, Ultrachic, Chika Kisada и Tiziano Guardini. Кроме того, после продолжительного отсутствия в Милан вернулись такие громкие имена, как Byblos, Iceberg и Philipp Plein.

Кроме того, вне официального расписания свои весенне-летние коллекции будущего года покажут Dolce & Gabbana, Maryling, Giada, Elisabetta Franchi, Raffaela D’Angelo и гости из Китая – Ellassay и Yinger Group. А самым масштабным событием обещает стать шоу Emporio Armani, на которое должно собраться около 3000 гостей!

В финале Недели моды в Милане во второй раз пройдет торжественная церемония вручения наград Green Carpet Fashion Awards Italia за устойчивое развитие в индустрии моды.