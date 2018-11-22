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Semkov Arnold Alexandrovich

Черная пятница в UNOde50

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  • 22 Ноября 201811:55
Сюжеты: UNOde50

Испанский бренд ювелирных украшений UNOde50 объявляет об акции в честь Черной Пятницы: с 22 по 25 ноября в бутиках марки и на сайте UNOde50.ruдействует скидка 15 % на весь ассортимент бренда, за исключением линий Limited Edition, Promises, Alphabet и подарочных карт.

Также при каждой покупке будет выдаваться возвратный купон на скидку 10% с 1 по 31 декабря.

В коллекциях UNOde50 можно найти массивные браслеты с кристаллами Swarovski и ремешками из воловьей кожи, кольца из посеребренного металла, фактурные колье, объемные серьги и часы, а также классические модели, воплощенные в золоте.

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