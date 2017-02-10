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День Святого Валентина (122)
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Anfer

Что подарить любимым на День святого Валентина

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  • 10 Февраля 201700:55
Сюжеты: День Святого Валентина

Каждый год в день всех влюбленных так хочется порадовать любимых чем-то особенным, и мы знаем, что им точно понравится!

У Samsonite найдется очаровательный рюкзак, вместительный и стильный, чтобы взять всё необходимое и уехать в небольшое романтическое путешествие.

Прекрасным подарком станет кошелек от британской марки L.K.Bennett, горячо любимой герцогиней Кейт Миддлтон.

В интернет-магазине Modbrand.ru можно найти подарки на все случаи жизни для него и для нее, такие как, например, стильные брошки Macon&Lesquoy.

Уверены, Ваша вторая половинка будет рада посвятить весь праздничный день уходу за собой, а хлопотами по дому займется клининговый сервис DOME, который специально к празднику выпустил подарочные сертификаты на уборку дома.

Браслеты-нитки российского бренда украшений Wanna?Be! скрепят ваши сердца и руки. 

А чтобы ваше сердце всегда было с ней, у Daniil Antsiferov найдете прекрасные брелоки с кристаллами и жемчужинами.

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