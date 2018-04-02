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Артем Кузелев

Conde Nast запустит Vogue Afriсa?

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  • 02 Апреля 201821:32
Сюжеты: Vogue, Naomi Campbell

Наоми Кэмпбелл обратилась к руководству издательского холдинга с просьбой запустить африканскую версию Vogue.

Супермодель Наоми Кэмпбелл посетила Arise Fashion Week, которая проходила недавно в Лагосе, экономической столице Нигерии. В ходе пресс-конференции Черная Пантера сделала заявление о том, что, по ее мнению, журнал Vogue должен запустить свою африканскую версию. Наоми отметила, что таким образом издательский гигант сможет показать масштаб вклада, который континент ежегодно делает в развитие мировой индустрии моды: «У нас должен быть Vogue Africa. У Африки никогда не было возможности заявить о себе в плане моды, хотя тут есть отличные ткани и дизайнеры, которые должны быть представлены на глобальной платформе».

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