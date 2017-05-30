Дарья Кожина. "Ловушка для молнии" на открытии фестиваля Губернский стиль 2017

Новая работа инспирирована удивительным природным явлением - вулканическими молниями, сверкающими в клубах дыма и пепла. Таинственность, непредсказуемость, зыбкость и воздушность передают обволакивающие мягкие формы oversize, комфортные драп и твид, трикотаж, мех, авторский стёганный материал, сетка и фатин, сочетание матового и блестящего. Образы в коллекции решены в стиле гранж с элементами спорт-шик.