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Артем Кузелев

Дебют Burberry для Net-a-Porter

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  • 23 Октября 201713:27
Сюжеты: BURBERRY, Net-a-Porter

Британский дом моды выпустил эксклюзивную капсульную коллекцию для популярной онлайн-площадки Net-a-Porter.

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  • Капсула Burberry для Net-a-Porter

Марка Burberry представила капсулу из 14 предметов, которая будет эксклюзивно представлена в онлайн-магазине премиум-класса Net-a-Porter. В капсулу вошли изящные коктейльные и вечерние платья, отделанные кружевом, верхняя одежда из пластика, облегающие брюки-галифе и длинные клетчатые юбки. Основными цветами коллекции стали розовый, зеленый, голубой, черный, песочный, красный и темно-синий.

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