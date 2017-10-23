Дебют Burberry для Net-a-Porter

Британский дом моды выпустил эксклюзивную капсульную коллекцию для популярной онлайн-площадки Net-a-Porter.

1 / 3 Капсула Burberry для Net-a-Porter





Марка Burberry представила капсулу из 14 предметов, которая будет эксклюзивно представлена в онлайн-магазине премиум-класса Net-a-Porter. В капсулу вошли изящные коктейльные и вечерние платья, отделанные кружевом, верхняя одежда из пластика, облегающие брюки-галифе и длинные клетчатые юбки. Основными цветами коллекции стали розовый, зеленый, голубой, черный, песочный, красный и темно-синий.