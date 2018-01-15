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Артем Кузелев

Дебют: Мужская коллекция Джона Гальяно для Maison Margiela

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  • 15 Января 201818:24
Сюжеты: Martin Margiela, John Galliano

Уже через несколько дней парижский дизайнер дебютирует в новом качестве: Гальяно представит первую мужскую коллекцию Maison Margiela.

В бельгийском доме Maison Margiela подтвердили, что 19 января на Неделе мужской моды в Париже состоится дебют Джона Гальяно. Дизайнер предстанет в новом для себя качестве креативного директора мужской линии марки. Ранее Гальяно не принимал участия в создании мужских коллекций, хотя и присоединился к компании чуть более трех лет назад. Отдельно сообщается, что дебютная коллекция дизайнера будет прогрессивной и полностью обращенной в будущее. Показ состоится в парижском Музее армии у Дома инвалидов.

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