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Артем Кузелев

Демна Гвасалия отказался от формата дефиле

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  • 09 Июня 201710:08
Сюжеты: Vetements

Парижский дизайнер сообщил, что больше не намерен презентовать коллекции своего бренда vetements в рамках Недель моды.

Французская марка vetements больше не будет принимать участие в Неделях моды. Все презентации бренда будут проходить в закрытом формате исключительно для байеров. Журналисты смогут увидеть образы в виде лукбука, работать над созданием которого будет сам Демна. Такое решение прокомментировал брат дизайнера Гурам Гвасалия: «Сегодня существует слишком много шоу, что мы считаем ненормальным. Когда брендов и показов было меньше, дефиле становились ожидаемыми событиями. Теперь же все это слилось в одну длинную Неделю моды, которая не заканчивается и длится 365 дней в году». К тому же руководство vetements отметило дороговизну участия в традиционном расписании индустрии.

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