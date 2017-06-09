Демна Гвасалия отказался от формата дефиле

Парижский дизайнер сообщил, что больше не намерен презентовать коллекции своего бренда vetements в рамках Недель моды.

Французская марка vetements больше не будет принимать участие в Неделях моды. Все презентации бренда будут проходить в закрытом формате исключительно для байеров. Журналисты смогут увидеть образы в виде лукбука, работать над созданием которого будет сам Демна. Такое решение прокомментировал брат дизайнера Гурам Гвасалия: «Сегодня существует слишком много шоу, что мы считаем ненормальным. Когда брендов и показов было меньше, дефиле становились ожидаемыми событиями. Теперь же все это слилось в одну длинную Неделю моды, которая не заканчивается и длится 365 дней в году». К тому же руководство vetements отметило дороговизну участия в традиционном расписании индустрии.