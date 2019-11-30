Когда пройдет следующий показ марки Vetements?

Французский бренд объявил, что ближайший показ состоится в рамках предстоящей Недели мужской моды в Париже.

Первое шоу марки Vetements после ухода сооснователя и бывшего креативного директора Демны Гвасалии состоится на предстоящей Неделе мужской моды в Париже. Показ пройдет 17 января, однако на данный момент руководство бренда не называет место его проведения. Кроме того, исполнительный директор компании Гурам Гвасалия напускает тумана вокруг шоу: по его словам, локацию назовут за несколько дней до дефиле.