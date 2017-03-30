Дети Винтур и Соццани объявили о помолвке

Теперь знаменитые семьи станут еще ближе! Дочь Анны Винтур и сын Франки Соццани решили пожениться.

Информацию о помолвке подтвердил на прошлой неделе представитель американского Vogue. Дочь Анны Винтур Би Шаффер стала невестой Франческо Карроззини, сына покойной Франки Соццани. Известно, что две влиятельные семьи были связаны узами дружбы на протяжении десятилетий. Теперь же семейства станут еще ближе. О дате торжественного события пока что не сообщается, однако можно предположить, что это будет одна из самых грандиозных и стильных свадеб.