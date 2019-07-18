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Артем Кузелев

Дизайн интерьера от Джонатана Андерсона

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  • 18 Июля 201910:57
Сюжеты: Loewe, J.W. Anderson

Креативный директор Loewe и собственной марки JW Anderson создал интерьеры для поп-ап-отеля Ruinart Hotel 1729.

Отель Ruinart Hotel 1729 проработает всего две недели в Ноттинг-Хилле и посвящен французскому шампанскому дому Ruinart. Однако создатели поп-ап пространства пригласили для оформления интерьеров именитого дизайнера. Джонатан Андерсон придумал убранство люкса с одной спальней, кухни открытой планировки, гостиной, сада и террасы на крыше. В оформлении всех пространств Андерсон использовал предметы искусства, винтажную посуду и мебель. В интерьере временного отеля можно найти и предметы дизайнеров-конкурсантов Loewe Craft Prize.

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