Дизайн интерьера от Джонатана Андерсона

Креативный директор Loewe и собственной марки JW Anderson создал интерьеры для поп-ап-отеля Ruinart Hotel 1729.

Отель Ruinart Hotel 1729 проработает всего две недели в Ноттинг-Хилле и посвящен французскому шампанскому дому Ruinart. Однако создатели поп-ап пространства пригласили для оформления интерьеров именитого дизайнера. Джонатан Андерсон придумал убранство люкса с одной спальней, кухни открытой планировки, гостиной, сада и террасы на крыше. В оформлении всех пространств Андерсон использовал предметы искусства, винтажную посуду и мебель. В интерьере временного отеля можно найти и предметы дизайнеров-конкурсантов Loewe Craft Prize.