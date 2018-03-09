Дизайнер Татьяна Сулимина представила коллекцию «Портрет»

В Воронеже прошел показ Модного дома Татьяны Сулиминой. Известный дизайнер представила новую коллекцию «Портрет», посвященную творчеству художницы Елены Киселевой, ученицы Репина. Татьяна Сулимина вдохновилась выставкой картин Киселевой «Элегантный век», которая прошла в 2017-м в Москве и Воронеже с огромным успехом.

- Меня поразила творческая и тонкая душа Елены Киселевой. Ее картины были одновременно и эмоциональны, и сдержанно элегантны. Именно это я попыталась воплотить в коллекции. Необычные, смелые сочетания красок «перетекли» с полотен и воплотились в моделях. Думаю, поклонники творчества Киселевой могут «считать» и формы с картин художницы, - отметила дизайнер. - В коллекции «Портрет» я использовала ткани с принтом «арт-деко». Кружево и вуаль приобрели новое прочтение, выступив в качестве декора верхней одежды. А дополнили визуальный ряд жесткие конструкции с узлами и аксессуары с кистями. Коллекция получилась яркой, эмоциональной, но в то же время очень «хрупкой».

Основной цвет коллекции - «мальчиковый голубой», один из трендовых оттенков по версии института цвета Pantone. Представлены также главный цвет сезона «ультрафиолет», «лаймовый пунш», «томаты черри», пастельные оттенки. В коллекции сочетаются oversize и приталенные модели, микс разных фактур.

Елена Киселева была признанным мастером портрета. В ее произведениях нашли отражение черты изысканной, присущей стилю модерн декоративности. У ее «Маруси» долго стоял в восторге Вячеслав Зайцев, восхищался этой картиной и Александр Васильев. Елена Киселева родилась в 1878 году в Воронеже в семье известного математика Андрея Киселева (автора учебников по алгебре и геометрии). Окончила с золотой медалью местную Мариинскую гимназию, затем Императорскую Академию художеств в Петербурге, была ученицей Ильи Репина. В 1907 году Киселева получила звание художника и заграничное пенсионерство за картину «Невесты. Троицын день». В 1910 году первой из женщин стала членом Общества архитекторов-художников. Неоднократно получала премии конкурса имени Куинджи. После Октябрьской революции жила в Одессе. В феврале 1920 года эмигрировала в Белград. В годы Второй мировой войны ее единственный сын с женой были отправлены в немецкий концлагерь. После возвращения из лагеря в 1944 году сын умер. Написав «Портрет сына на смертном одре», Елена Андреевна Киселева навсегда оставила занятия искусством. Умерла в 1974 году в Белграде.

Фото - творческое объединение ZIMA