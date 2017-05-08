Дизайнерская блузка. Можно ли с помощью нескольких блузок полностью обновить базовый гардероб

Специалисты в области создания качественного персонального гардероба и его оптимизации прекрасно знают, что всего несколько интересных дизайнерских вещей в гардеробе могут создать всю коллекцию сезона. Это могут быть вышитые жакеты, разноцветные платки и аксессуары, необыкновенные шали, роскошные блузки.

Неизменный и обязательно комфортный базовый гардероб годами почти не претерпевает изменений. Ну разве что его хозяин сильно меняется в размерах. При правильном подходе, добавляя всего 1-2 вещи в сезон, которые хорошо сочетаются с другими элементами гардероба, можно его обновлять и изменять непрерывно.

Мини-коллекция из 3-4 роскошных дизайнерских блузок способна полностью преобразить весь гардероб. Авторские блузки высочайшего качества, сшитые в единственном экземпляре, сами по себе являются произведением портновского искусства. Их можно использовать в самых различных вариациях: с юбками, костюмами, джинсами, в качестве жакета поверх платья или футболки.

Найти такую блузку, хорошего качества и подходящую под вещи гардероба, среди готовых вещей – большая удача. Без индивидуального подхода в таких случаях чаще всего не обойтись. Обращаясь в ателье индивидуального пошива, можно получить все в одном флаконе. Исследование и коррекция гардероба опытным стилистом завершиться дизайном и пошивом недостающих в домашней коллекции вещей, которые преобразят и обновят базовый гардероб. Ателье индивидуального пошива Dress Theatre Couture комплексно работает с персональным гардеробом уже два десятка лет, а качество сшитых там вещей говорит само за себя.