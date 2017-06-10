Спорт и роскошь совместимы. Спортивные костюмы Couture от DressTheatre by Dora Blank

Сегодня уже никого не удивишь спортивным костюмом стоимостью вечернего платья. С кружевом, золотыми драконами, расшитые бисером, стразами и даже перьями, эти вещи не всегда соответствуют своему предназначению – занятиям спортом. В погоне за клиентом и красивой картинкой многие даже уважаемые бренды забывают, что помимо красоты, вещь все же должна быть функциональной. Вот и получается, что вышивка на изнанке нестерпимо колется, вызывая приступы чесотки, красота в виде страз и перьев потихоньку отваливается, после чего остаются голые некрасивые блямбы на велюре, штаны и курточка не тянутся, поэтому в них нельзя даже нормально присесть. Результат один – костюм смело повешен в шкаф до лучших времен: ну может когда-нибудь стерпится тело с колючками на изнанке. И ведь было за это заплачено – ого-го сколько.

И все-таки есть ли действительно спортивные роскошные костюмы? Великолепные экземпляры спортивной одежды от Nike или Bogner популярны не просто так. Выглядят красиво, дорого, максимально функциональны и комфортны. Но… Попытавшись найти среди многочисленных коллекций вещи из натуральных тканей, вы вряд ли их отыщете. Причем это касается не только спортивной одежды, но даже белья и одежды для сна. Огромное количество спортсменов, обычных или неординарных людей носят синтетическую одежды и даже не задумываются об этом. Но лично меня никто и, думаю, никогда не убедит, что для моего тела синтетическая майка лучше натуральной, какая бы прекрасная и супер-последне-технологичная она не была.

Ателье DressTheatre Couture работая под руководством Доры Бланк с персональным гардеробом уже больше 2-х десятилетий, постоянно совершенствует эргономику и комфортность своих произведений. Сшитые только из очень модных сегодня экологических натуральных тканей: хлопкового велюра, шерстяного джерси, стречевого шелкового бархата, просто атласного стречевого шелка - спортивные костюмы являются настоящим произведением портновского искусства. Удобные, уютные, подбитые шелковым подкладом, отделанные ручной или машинной строчкой, выполненные с использованием технологий исторического кроя, эти вещи хочется носить, не снимая. О том, что спортивные костюмы от Доры Бланк смотрятся роскошно даже не упоминаем – их вид говорит сам за себя. Удобство обеспечивается великолепным индивидуальным кроем, новейшими технологиями пошива, опытом и профессиональным исполнением. Натуральные ткани не создают вредного статического электричества, дают телу жить и дышать. Ну а скроенные персонально вещи сидят, конечно, идеально. Подчеркивая то, что надо подчеркнуть, скрывая то, что надо скрыть. Великолепный результат…