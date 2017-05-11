Красное платье: «Жизнь, смерть, страсть, лучший способ покончить с тоской…»

«Красный – самый лучший цвет. Он подходит любой женщине, просто нужно помнить, что существует более 30 разных оттенков красного. Жизнь, смерть, страсть, лучший способ покончить с тоской – вот что такое красное. От женщины в красном нельзя оторвать взгляда." - говоря о своем любимом цвете, Валентино считает, что если Вам не идет красный, значит Вы еще не нашли своего оттенка.

Красный цвет по силе своего воздействия на человека, не сравним ни с одним другим. Символизируя взрыв и огонь, он привлекает внимание абсолютно любого, независимо от пола, ориентации или общественного положения. Без красного платья немыслим ни один гардероб активной яркой женщины. Символ любви, секса, активной жизненной позиции и жизнелюбия, - красное платье притягивает бурный поток мужского внимания, учащая сердцебиение и поднимая давление. Женщина, выбирающая на сегодняшнюю вечеринку или встречу с мужчиной красное, осознанно или бессознательно стремится оставить максимально яркое впечатление. Как правило, эта женщина в поиске, женщина, желающая быть заметной, женщина, после общения с которой вряд ли останешься равнодушным.

Психологи утверждают, что с помощью цвета можно не только улучшить настроение. Можно полностью изменить ощущения и чувства, которые по отношению к вам испытывают окружающие. Серый и черный в одежде – скучный бизнес-вариант, который не вызывает яркой эмоциональной реакции, за ним можно спрятаться. Маленькое черное платье, скорее, призвано отвлечь от вас внимание, чем, наоборот. Мягкие оттенки синего создают ощущение домашнего уюта, спокойствия. Хотите, чтобы в этот вечер не было секса – надевайте синее. Фиолетовый – таинственный и многозначный, дымкой шарма и необычности окутывает этот цвет. Дети, которых попросили нарисовать что-то чудесное, обязательно берут в руки фиолетовый карандаш. Для создания образа таинственной леди фиолетовый подходит идеально.

Ну а красный… О-о-о! Этот цвет всем цветам дает фору. Все самые яркие и терпкие эмоции и из ряда вон выходящие события ассоциируются с красным: жизнь, смерть, любовь, страсть, секс. Хотите активного внимания, ярких событий, кардинальных изменений в жизни – надевайте красное. Только не переборщите. Будучи очень активным, этот свет может оказаться чересчур вызывающим. Чего слишком много, то не слишком здорово… Спомощью цветокоррекции гардероба стилисты ателье DressTheatre Couture помогут решить проблему правильного и уместного подбора цвета, а вместе вы найдете именно ваш оттенок красного. И тогда красный цвет выступит одним из главных помощников в арсенале влияния на ваше настроение и на реакцию на вас ваших визави...