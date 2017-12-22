Дизайнерский рейтинг от Александра Хилькевича 2017

По итогам 2017 года в «Список лучших российских дизайнеров коллекций прет-а-порте» вошли 10 человек. «Список перспективных молодых дизайнеров России» включил 13 имён – именно они уже в самое ближайшее время будут определять лицо российской индустрии моды, а часть из них уже сегодня успешно реализует свои таланты на модном рынке, отмечает Александр Хилькевич.

10 Лучших дизайнеров прет-а-порте 2017, Россия (по алфавиту):

Alena Akhmadullina

Chapurin

Nina Donis

Oksana Fedorova

Tatyana Parfionova

Valentin Yudashkin

Victoria Andreyanova

Vika Gazinskaya

Viva Vox

Walk Of Shame

13 Лучших молодых дизайнеров 2017, Россия (по алфавиту):

Алина Сырых (Омск)

Анастасия Огнева (Омск)

Анастасия Павлович (Москва)

Анастасия Типсина (Омск)

Анастасия Филиппова (Шахты)

Дарья Кожина (Ярославль)

Дарья Уркинеева (Санкт-Петербург)

Людмила Косарева (Елец)

Михаил Манаков (Москва)

Ольга Булева (Омск)

Светлана Михаленко (Москва)

Татьяна Радыгина (Омск)

Устян Грач (Сочи)

Напомним, начиная с 2001 года Александр Хилькевич первым стал составлять рейтинги российской моды.

Александр Хилькевич – знаменитый fashion-аналитик, одна из ключевых фигур российской индустрии моды, соучредитель Национальной академии индустрии моды, куратор фэшн-проектов, председатель жюри европейских и российских дизайнерских конкурсов, наиболее авторитетный эксперт по оценке и отбору дизайнерских коллекций.