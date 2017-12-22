Дизайнерский рейтинг от Александра Хилькевича 2017

По итогам 2017 года в «Список лучших российских дизайнеров коллекций прет-а-порте» вошли 10 человек. «Список перспективных молодых дизайнеров России» включил 13 имён – именно они уже в самое ближайшее время будут определять лицо российской индустрии моды, а часть из них уже сегодня успешно реализует свои таланты на модном рынке, отмечает Александр Хилькевич.
10 Лучших дизайнеров прет-а-порте 2017, Россия (по алфавиту):
Alena Akhmadullina
Chapurin
Nina Donis
Oksana Fedorova
Tatyana Parfionova
Valentin Yudashkin
Victoria Andreyanova
Vika Gazinskaya
Viva Vox
Walk Of Shame
13 Лучших молодых дизайнеров 2017, Россия (по алфавиту):
Алина Сырых (Омск)
Анастасия Огнева (Омск)
Анастасия Павлович (Москва)
Анастасия Типсина (Омск)
Анастасия Филиппова (Шахты)
Дарья Кожина (Ярославль)
Дарья Уркинеева (Санкт-Петербург)
Людмила Косарева (Елец)
Михаил Манаков (Москва)
Ольга Булева (Омск)
Светлана Михаленко (Москва)
Татьяна Радыгина (Омск)
Устян Грач (Сочи)
Напомним, начиная с 2001 года Александр Хилькевич первым стал составлять рейтинги российской моды.
Александр Хилькевич – знаменитый fashion-аналитик, одна из ключевых фигур российской индустрии моды, соучредитель Национальной академии индустрии моды, куратор фэшн-проектов, председатель жюри европейских и российских дизайнерских конкурсов, наиболее авторитетный эксперт по оценке и отбору дизайнерских коллекций.
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