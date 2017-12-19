Самые популярные у женщин вещи 2017

Свой рейтинг самых популярных вещей к концу года опубликовал сервис Pinterest. Специалисты назвали предметы, изображения которых в этом году чаще всего сохраняли женщины.

На вершине рейтинга оказалась одежда с принтами, особенно много в «сохраненках» пользователей оказалось предметов с крупными логотипами марок Dior, Gucci и Puma. На второй строчке списка оказались крупные украшения и особенно серьги. Третье место среди лидеров досталось широким брюкам и джинсам-трубам.

На четвертом месте списка Pinterest расположились береты, которые по-прежнему продолжают набирать популярность. Пятая строчка у многослойных образов, созданных из одежды разной длины. Шестым популярным трендом стала одежда и обувь из прозрачного пластика, а за ней расположились платья, брюки и юбки с разрезами от бедра. Замыкают рейтинг старомодные джинсы «маминого» фасона, цветные носки и обувь с принтами.